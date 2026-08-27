مجدي الهواري: بحثنا عن الأسباب وراء جرائم القصة الكاملة

قال مجدي الهواري منتج سلسلة «القصة الكاملة»، إن التحضير للعمل بدأ قبل وقت طويل لتفادي التعامل مع الجرائم التي تتناولها الحكايات كحادثة مثيرة فقط، مؤكدًا أنه جرى البحث في الوقائع والشخصيات والبيئة والظروف المحيطة للتساؤل دومًا: «ما الذي صنع هذه الجريمة؟».

وأكد في تصريحات صحفية، أن هدفه لم يكن إعادة بناء مسرح الجريمة فقط، بل إعادة بناء الطريق الذي أوصل إليها.

وأوضح الهواري أنه لم يكن يرغب في تقديم خمسة أفلام متطابقة أو حكايات تبدو وكأنها من مسلسلات مختلفة، مؤكدًا الاعتماد على مبدأ «نوحد الروح، ولكن لا نوحد البصمة».

وأشار إلى أن اختيار كل مخرج جاء بناءً على رؤيته وحساسيته وطريقته، ليصبح لكل حكاية مخرجها وعالمها البصري وإيقاعها الخاص، مع وجود روح واحدة للمشروع ككل يتجسد في الواقعية، واحترام الحقيقة والضحايا، والبحث عما وراء الخبر.

وتعتمد السلسلة التي تنطلق غدًا بحكاية «لعبة جهنم»، بطولة محمد فراج، على نظام عرضي دوري يتألف من حكاية جديدة شهريًا مقسمة إلى 3 حلقات متتابعة تُعرض دفعة واحدة.

وتسعى إلى تقديم فورمات درامي عربي جديد، يعمد إلى فتح ملفات لوقائع وجرائم وقعت خلال أزمنة وأماكن مختلفة، مستندة إلى تحقيقات وملفات واقعية حرص الكاتب على تسليط الضوء عليها، مرتكزًا على تحقيقات صحفية ووثائق وأحداث وتفاصيل عمد من خلالها إلى محاكاة الواقع.

يذكر أن «لعبة جهنم» من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد فراج كل من عمر رزيق، ومنذر مهران، وكريمة منصور، وياسر عزت.

وترصد حكاية «لعبة جهنم» حكاية شابين من عالمين مختلفين يتقاطع مصيرهما، الأول مراهق عبقري يعيش حياة مزدوجة تخفي وراءها أسرارًا مظلمة، والآخر رجل يظهر في المجتمع بمظهر المتدين والهادئ، لكنه يواجه ضغوطًا نفسية قاسية تدفعه إلى الهاوية، تتشابك خيوطهما عبر الإنترنت لتتطور العلاقة إلى لعبة رقمية تتجاوز حدود الواقع، وتكشف الوجه الحقيقي للشر في عصر التكنولوجيا والجريمة الإلكترونية.