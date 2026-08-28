أكسيوس: واشنطن تفاوض للحصول على حصة من حقول النفط الفنزويلية

أفاد موقع "أكسيوس" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري مفاوضات مع الحكومة الانتقالية في فنزويلا بهدف الحصول على حصة ملكية في موارد البلاد النفطية.

ونقل الموقع الأمريكي، الخميس، عن مسئولين أمريكيين قولهم إن المفاوضات يجريها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، فيما يشارك فيها أيضا نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر.

وأوضح المسئولون أن المفاوضات الرامية إلى حصول الولايات المتحدة على حصة ملكية في الموارد النفطية الفنزويلية لا تشمل كامل الاحتياطيات المؤكدة للبلاد، التي تقدر بنحو 300 مليار برميل.

وأضافوا أن المحادثات تتركز على أكثر من 10 حقول نفطية نشطة تحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 90 مليار برميل، بحسب أكسيوس.

وأشاروا إلى أن حصول واشنطن على إمكانية الوصول إلى الاحتياطيات الفنزويلية قد يؤدي إلى مضاعفة احتياطيات الولايات المتحدة النفطية، ووصفوا الاتفاق المحتمل بأنه "تاريخي وواسع النطاق جدا".

وبحسب المسئولين، تنص الخطة المقترحة على حصول الولايات المتحدة على حصة ملكية في الحقول النفطية المعنية، على أن تتولى شركات خاصة، بما فيها شركات أمريكية، تشغيل هذه الحقول، بما يتيح في الوقت نفسه توفير إيرادات إضافية للحكومة الفنزويلية.

جدير بالذكر أن الجيش الأمريكي شن في 3 يناير الماضي، وفي انتهاك للقانون الدولي، هجوما على فنزويلا أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شئون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.