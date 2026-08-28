منذ عرض الحلقات الثلاث الأولى من "القصة الكاملة"، حظيت حكاية "لعبة جهنم" بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت ردود الفعل بين الإشادة بأداء الفنان محمد فراج في شخصية "الشيخ علاء"، وأداء الفنان الشاب عمر رزيق في شخصية "سليم"، إلى جانب الإشادة بالسيناريو والإخراج والتفاصيل البصرية للحكاية، التي تستند إلى قصة حقيقية، فيما حمل العمل تصنيف "+18".

وتصدر اسم "لعبة جهنم" التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إشادات من عدد من النقاد والفنانين ومستخدمي هذه المواقع، الذين تحدثوا عن أداء أبطال الحكاية والعناصر الفنية التي ظهرت خلال الحلقات.

وكان من بين المتفاعلين مع العمل الناقد خالد عاشور، الذي أشاد بالسيناريست نجلاء الحديني والمخرج إسلام خيري، وتحدث بالتفصيل عن رؤيته للسيناريو والإخراج وأداء عدد من أبطال الحكاية، كما توقف عند مجموعة من التفاصيل الموجودة في الديكور والإكسسوارات وطريقة تصوير الشخصيات.

كما حرص المنتج مجدي الهواري على الاحتفال بانطلاق أولى حكايات المشروع، الذي بدأ العمل عليه قبل نحو عامين، بينما كشف محمد فراج جانبا من كواليس تحضيره لشخصية "الشيخ علاء"، وما واجهه أثناء الحفاظ على حالتها النفسية خلال التصوير.

وتدور حكاية "لعبة جهنم" حول شابين من عالمين مختلفين، الأول مراهق عبقري يعيش حياة مزدوجة تخفي وراءها أسرارا مظلمة، والثاني رجل يظهر في المجتمع بمظهر المتدين والهادئ، قبل أن تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، وتتطور العلاقة بينهما إلى لعبة رقمية تتجاوز حدود الواقع.

ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب محمد فراج، كل من: عمر رزيق، ومنذر مهران، وكريمة منصور، وياسر عزت، وهي من تأليف نجلاء الحديني وإخراج إسلام خيري.

وتأتي "لعبة جهنم" ضمن سلسلة "القصة الكاملة"، التي يتولى الإشراف الإنتاجي والفني عليها المنتج مجدي الهواري، وتقدم حكاية جديدة شهريا، تتكون من 3 حلقات متتابعة تعرض دفعة واحدة، وتتناول وقائع وجرائم حقيقية مستندة إلى تحقيقات وملفات ووثائق وأحداث واقعية.