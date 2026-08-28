تدرس رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع اتحاد الكرة لإقامة بطولة كأس السوبر المصري خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لـ "الشروق" إلى أن رابطة الأندية ستجتمع مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة من أجل الاستقرار على الموعد النهائي لكأس السوبر بالأخص وأنها ستكون بطولة بين 4 أندية.

ويشارك الزمالك في بطولة كأس السوبر بوصفه بطلا لبطولة الدوري المصري الممتاز عن الموسم الماضيـ، بينما يتواجد بيراميدز بعدما توج بلقب كأس مصر، أما المصري البورسعيدي سيكون بوصفه بطل كأس الرابطة.

وسيتم منح البطاقة الذهبية لأحد أندية القمة والتي تهدى من قبل الشركة المنظمة للبطولة، وبنسبة كبيرة ستكون في صالح النادي الأهلي الذي خرج بموسم سيء لم يتوج خلاله إلا بكأس السوبر المصري.

وطبقاً للائحة البطولة، يلتقي النادي المصري بطل كأس عاصمة مصر، مع الزمالك بطل الدوري المصري، فيما ينتظر بيراميدز بطل كأس مصر، الطرف الرابع والذي سيشارك في البطولة بكارت ذهبي.