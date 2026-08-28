سرقة باب حديدي من فيلا حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق بأبو النمرس

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تجري أجهزة الأمن بالجيزة، التحريات لكشف هوية المتهم بسرقة باب خاص بغرفة الكهرباء التابعة لفيلا حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، بمنطقة شبرامنت في أبو النمرس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بشأن الواقعة يفيد اختفاء الباب الحديدي الخاص بغرفة الكهرباء داخل الفيلا بالمكان المشار إليه، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات الأولية والفحص، تبين سرقة الباب الحديدي الخاص بغرفة الكهرباء التابعة للفيلا، الخالية من السكان، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة وتحديد هوية المتهم وضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.