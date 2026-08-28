 من بينهم 20 طفلًا و13 سيدة.. إصابة 64 شخصًا ومصرع 3 في حادث محور الضبعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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من بينهم 20 طفلًا و13 سيدة.. إصابة 64 شخصًا ومصرع 3 في حادث محور الضبعة

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 6:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 6:07 ص

 لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، فيما أصيب 64 شخصًا، بينهم 13 سيدة و20 طفلًا وطفلة، في حادث تصادم بين أتوبيس رحلات سياحية وسيارة نقل ثقيل مقطورة، بالكيلو 10 على طريق محور الضبعة – روض الفرج.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي جثامين كل من شنودة وائل نبيه، 10 سنوات، ووالدته وائل نبيه، 42 سنة، وشخص آخر مجهول الهوية، يبلغ من العمر 35 سنة، جراء الحادث.

كما استقبل المستشفى 64 مصابًا، بينهم 13 سيدة و20 طفلًا وطفلة، إثر تصادم أتوبيس رحلات سياحية وسيارة نقل ثقيل مقطورة بالكيلو 10 بمحور الضبعة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في موقع الحادث، ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الضبعة المركزي، فيما جرى التحفظ على جثامين الضحايا داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف مفتش الصحة.

وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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