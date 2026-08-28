قال اللواء عاصم عبد الله شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن لتحلية المياه تقوم على أربعة محاور، أولها مواجهة الزيادة السكانية في المدن الساحلية، وثانيها وقف نقل مياه وادي النيل للمناطق الساحلية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إلى أن ثالثها يتمثل في توفير البديل للري في شمال الدلتا وبعض المناطق التي تعاني من وصول كميات قليلة من المياه فيما تُسمي "الترع الحرجة"، بينما والمحور الرابع في تأمين احتياجات كل المدن الساحلية الجديدة من خلال محطات التحلية.

وأضاف أن "أي مدينة ساحلية جديدة سنوفر لها المياه من خلال محطات تحلية"، موضحا أن الخطة تمتد لـ 30 عاما من عام 2020 حتى عام 2050، مقسمة إلى ست خطط خمسية.

ونوه أن الخطة تستهدف تنفيذ محطات مياه بطاقة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مكعب، مؤكدا أن "هذه الأرقام ضخمة جدًا وغير مسبوقة، لم يسبقنا أحد في تنفيذ خطة طموحة كهذه".

ولفت إلى أن إجمالي طاقة التحلية التي كانت موجودة في مصر حتى 2013 كانت تبلغ 80 ألف متر مكعب في اليوم، مشيرا إلى أن منذ عام 2018 تم تنفيذ 129 محطة تحلية بإجمالي طاقة إنتاجية بلغت 1.4 مليون متر مكعب.

وأشار إلى أن العمل جار في الوقت الحالي على تنفيذ محطات تحلية بطاقة تبلغ 700 ألف متر مكعب يوميا، موضحا أن مع نهاية العام 2026 ستصل طاقة التحلية الإجمالية في مصر إلى 2.1 مليون متر مكعب في اليوم.