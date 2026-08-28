 وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث طريق «محور الضبعة» وتوجه بتقديم المساعدات لأسر الضحايا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث طريق «محور الضبعة» وتوجه بتقديم المساعدات لأسر الضحايا

آية عامر
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 4:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 4:19 ص

 تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق «محور الضبعة»، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل عدد من المصابين إلى أحد المستشفيات.

ووجهت وزيرة التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتقدمت مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما وجهت بسرعة صرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.


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