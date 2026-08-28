أوضحت شركة نسما للطيران ملابسات الرحلة رقم NE 644 المتجهة من شرم الشيخ إلى موسكو – مطار فنوكوفو، والتي كانت مقررة بتاريخ 26 أغسطس، مؤكدة أن تحويل مسار الرحلة جاء نتيجة إغلاق جزء من المجال الجوي الروسي لأسباب أمنية استثنائية.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه خلال الرحلة تلقى قائد الطائرة تعليمات إلزامية من سلطات المراقبة الجوية الروسية بتحويل مسار الرحلة والهبوط في مطار كولتسوفو بمدينة يكاترينبورغ، وهو ما تم حفاظًا على سلامة الركاب وامتثالًا لتعليمات السلطات المختصة.

وأضافت «نسما للطيران» أنه عقب الهبوط، ومع استمرار إغلاق المجال الجوي وعدم وضوح موعد استئناف الرحلات إلى موسكو، تم السماح للركاب بالنزول من الطائرة، حرصًا على سلامتهم وراحتهم.

وأوضحت الشركة أن نقل الركاب جوًا من يكاترينبورغ إلى موسكو، بعد إنهاء إجراءات وصولهم، يُعد نقلًا جويًا داخليًا داخل الأراضي الروسية، وهو ما لا يجوز لشركة طيران أجنبية القيام به وفقًا للمادة (7) من اتفاقية شيكاغو لعام 1944، والمادة (63) من قانون الجو الروسي، والخاصة بما يُعرف «بندالكابوتاج» (Cabotage).

وأكدت الشركة أنه فور وقوع الواقعة، بذلت هي ووكيلها السياحي جهودًا لتوفير بدائل لنقل الركاب إلى موسكو، إلا أن عدم توافر مقاعد كافية على الرحلات الداخلية والقطارات حال دون توفير وسيلة نقل جماعية للركاب.

وشددت «نسما للطيران» على التزامها الكامل تجاه ركابها، موضحة أنه بإمكان الركاب تقديم مطالبات مالية مرفقة بالإيصالات والمستندات الخاصة بتكاليف انتقالهم إلى موسكو، على أن تتم مراجعتها وفقًا للإجراءات المعتمدة، وتعويض التكاليف المستحقة من خلال الوكيل السياحي.

وأكدت الشركة أن ما حدث جاء نتيجة ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها، مشددة على أن سلامة الركاب والالتزام بالقوانين وتعليمات سلطات الطيران المختصة كانا وسيظلان على رأس أولوياتها.