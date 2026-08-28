أسامة كمال يطالب وزير التعليم العالي بفتح أبواب الجامعات لطلاب الـ IG: مالهمش ذنب في تأخر النتيجة

شدد الإعلامي أسامة كمال، على ضرورة تحقيق العدالة لطلاب شهادة "IG"ومنحهم حقوقهم في دخول الجامعات لكونهم غير مسئولين عن تأخر ظهور نتائجهم إلى ما بعد إغلاق باب التنسيق.

وقال خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "DMC" : "كلامي للصديق العزيز الوزير الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبناؤنا الذين في (IG) هؤلاء مسئولية مين؟ قيل لهم 5% فقط الذين سيدخلون جامعات حكومية فكل الناس قالوا حاضر، ولكن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أغلقت بابها أمام أبناء متفوقين حاصلين على 98 و99% مجاميع كبيرة جدًا، بحجة أن كليات القمة أغلقت مرحلة أولى في الجامعات الخاصة والأهلية ليس فقط في الجامعات الحكومية".

وواصل موجها حديثه لوزير التعليم العالي قائلا: "أتمنى بكل ما هو معروف عنك من تطبيق العدالة كأستاذ جامعي أن تحقق في الذي يحدث ونحن نتحدث الآن"، مشددا أن "العدالة لابد أن تتحقق".

وأكد أن العدالة تقتضي حصول المتفوقين على حقهم، لا سيما أن لا ذنب لهم في صدور النتيجة بعد إغلاق باب التنسيق.

ولفت "كمال" النظر إلى نموذج أكاديمية الشرطة، موضحا أنها كانت تفتح باب تلقي الطلبات قبل ظهور النتيجة، ومع ذلك قررت مد تاريخ التقديم من 27 أغسطس إلى 3 سبتمبر لمراعاة ظروف الطلبة.

وشدد أن "حق المتفوقين أن يحصلوا على فرصة كاملة مثل باقي أولادنا"، مشيرا إلى أنه لا ذنب لهم في تأخر المسئول عن النتيجة في الخارج.

وأضاف أن هناك موضوعات أخرى تحتاج مناقشة، ومنها ما يتعرض له خريجو مدارس STEM من "ظلم"، مشددا أن المشكلة الحالية "لا تحتمل" الانتظار للأسبوع المقبل في ظل الأبواب الحالية المغلقة أمام الطلاب.

واختتم مطالبا وزير التعليم العالي بضرورة فتح الأبواب لهؤلاء الطلاب المتفوقين لكونهم "ولادنا ومصريين" وحققوا نتائج ممتازة، مؤكدا أهمية "الاستفادة منهم ومنحهم حقوقهم".