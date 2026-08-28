الأزهر يعزي «نيبال» في ضحايا السيول ويناشد العالم بتقديم الدعم العاجل لفرق الإنقاذ

أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه ومواساته إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية؛ قيادةً وشعبًا، ولأسر ضحايا السيول الجارفة والانهيارات المدمرة في جبال الهيمالايا، والتي أودت بحياة المئات وخلَّفت آلاف المصابين والمفقودين والنازحين، وجرفت عددًا من القرى؛ مؤكدًا تضامنه الإنساني الكامل مع الشعب النيبالي في هذا المصاب الأليم.

ودعا الأزهر المولى -عز وجل- أن يوفق فرق الإنقاذ، وأن يعينها على الوصول إلى المفقودين والعالقين، مناشدًا المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة العالمية سرعة مد الجسور الإنسانية وتقديم الدعم العاجل لفرق الإنقاذ، وتوفير المساعدات الطارئة لإنقاذ المفقودين وإيواء المشردين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص المواساة للشعب النيبالي وأسر الضحايا، سائلًا الله -تعالى- أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويكتب النجاة للعالقين، ويلطف بالبشرية جمعاء، ويقي العالم شرور الكوارث والنوازل.