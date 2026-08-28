قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قدرة الجيش المصري وحماية أمن الوطن، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، في العاصمة الجديدة، أمس الأول الأربعاء، جاءت في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط والعالم من اضطرابات، وقلق الشعب المصري.

وأضاف "فرج" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أمس الخميس، أن الرئيس عندما يجد فرصة يطمئن فيها الشعب المصري، يحرص على ذلك، مشيرًا إلى أنه قال أشياء كثيرة مهمة، أهمها الرسالة التي وجهها للشارع المصري، بشأن قوة الجيش المصري واستعداده.

وتابع أن الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتابع الموقف في المنطقة، مضيفًا أنه ليست كل اللقاءات التي تُعقد يراها الناس، حتى لا يقلق الشعب المصري.

وأشار إلى أن هناك أسلوب في القوات المسلحة لاتخاذ القرار، وهو أن أي قائد لا يتخذ قرار بدون سماع المرؤوسين.

واستكمل أن الرئيس يجلس مع أعضاء القوات المسلحة كل فترة لمتابعة الأحداث المتغيرة والصعبة، مؤكدًا أن الرسالة كانت واضحة من الرئيس للشعب المصري: "اطمنوا، جيشكم على أعلى درجة من الاستعداد والكفاءة القتالية عالية".

وفي سياق آخر، أشاد بمحمد صلاح، لاعب نادي طرابزون سبور التركي، وقائد منتخب مصر، متحدثًا عن كفاحه حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، قائلاً: "محمد قلب تركيا"، مشيرًا إلى أنه عندما ذهب إلى المجر مع طرابزون، خرج الآلاف ليسلموا عليه، كما أن جماهير بشكتاش، كانت تتابعه، وتم عمل 4 أغانٍ له.

وعبر عن فخره بـ "صلاح" قائلاً: "عايز أقول للشباب المصري هو كافح قد إيه علشان يطلع ويبقى لعيب.. كان بينام في غرفة اللعب علشان ميرجعش بلده، مش معاه فلوس".

وأضاف أن "صلاح" لم يحافظ فقط على مستواه داخل الملعب، وإنما نجح أيضًا في الحفاظ على اسمه وصورته وحياته الأسرية، قائلًا: "لما راح إنجلترا مشوفنهوش قاعد في بار ولا راح لاتجاهات تانية".

ورأى أن "صلاح" مثل ما هو حريف كرة فهو ذكي في التعامل، مؤكدًا أن ما حققه يجعله قدوة للشباب، خاصة أنه وصل إلى النجاح بالعرق والتعب والاجتهاد.