محمد أبو الغار: استقلال الجامعة يعني أن وزير التعليم العالي لا يرأس رئيسها

- الجامعة وحدها تدير ميزانيتها وعملها العلمي وأنشطتها الأكاديمية

- إدارة الجامعة تحدد ضيوفها ومن يدخلها من داخل الدولة أو خارجها

قال الدكتور محمد أبو الغار، الكاتب والسياسي وأستاذ الطب بجامعة القاهرة، إن استقلال الجامعة يعني أن تكون مسئولة عن إدارة شئونها وقراراتها العلمية والأكاديمية، بعيدًا عن تدخل وزارة التعليم العالي.

وأضاف في لقائه بالإعلامي عبداللطيف المناوي، في بودكاست «رؤية أخرى»، عبر منصة «الشرق بودكاست»، أن الدستور المصري الحالي والدساتير السابقة تنص على استقلال الجامعات، وهو مبدأ تقره دساتير دول العالم.

وأوضح أن الحكومة تستطيع تحديد ميزانية الجامعة وتمويلها، فيما تتولى الجامعة إنفاق الأموال وفق احتياجاتها وأولوياتها.

وأشار إلى ضرورة استقلال الإنتاج العلمي للجامعة، ومنع أي جهة خارجية من التدخل في الأبحاث أو الموضوعات التي يدرسها الأكاديميون.

وأكد أن الندوات والاحتفالات والاجتماعات والكتب وغيرها من الأعمال الأكاديمية تقع ضمن مسئولية الجامعة وحدها، وتتولى إدارتها تحديد الضيوف ومن يدخل إلى الحرم الجامعي من داخل الدولة أو خارجها.

وشدد على استقلال رئيس الجامعة في أداء عمله، موضحًا أن وزير التعليم العالي لا يرأسه ولا يتدخل في أعمال الجامعة.

وذكر أبو الغار أن وزير التعليم في بريطانيا لا يتدخل في عمل جامعة كامبريدج، مؤكدًا أن الجامعة المصرية يجب أن تتمتع بالاستقلال نفسه.