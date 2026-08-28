رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالقاهرة عن «السبلاي شيت»: طلب بعض المدارس براند معين ليس عادلًا

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قوائم مستلزمات المدارس المعروفة باسم "السبلاي شيت" تطورت وأن المشكلة في طلب بعض المدارس شراء ماركات وعلامات تجارية بعينها، وهو ما وصفه بأنه ليس عادلاً.

وأضاف "أبو جبل" عبر مداخلة هاتفية، على قناة الشمس 2، أمس الخميس، أن طلبات المدارس في السابق كانت تُحدد للطلاب، ثم يتوجه أولياء الأمور لشراء احتياجاتهم بالجملة دون الالتزام بقائمة محددة، والتي كان لا يمكن استخدامها في الترم قد تنفع الطالب بعد ذلك في الترم الثاني،

وتابع "أنا شخصيًا لما بجيب لابني الحاجة، بيقولي لا، أنا عايز الحاجة التانية، علشان بيقولوا دي مش أصلية.. وده مش عادل".

وأشار إلى أن "اليونيفورم" للتلميذ يخضع لإدارة المدرسة، لكنه يحتاج إلى رقابة، وكذلك قوائم "السبلايز" فرض اختيارات محددة على الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط واضحة تنظم هذه الأمور، لضبط الإيقاع، حتى لا يتسع نطاق ذلك إلى حد أكبر خلال الفترة المقبلة.