نائب رئيس القابضة لمياه الشرب: كل المدن الساحلية الجديدة سيكون مصدر مياهها من محطات التحلية

قال اللواء عاصم عبد الله شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن السكان في مصر يتركزون في منطقة وادي النيل، على مساحة حوالي 6% من الدولة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إلى توفير المياه عبر محطات المياه للمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والمنصورة ودمياط الجديدة ومدينة سلام مصر والسويس الجديدة، مؤكدا أن "كل المدن الساحلية الجديدة سيكون مصدر مياهها من تحلية المياه".

وأضاف أن مصر تواجه تحديين كبيرين، الأول يتمثل في الزيادة السكانية السنوية التي تصل إلى حوالي 2 مليون نسمة، لافتا إلى أن تعداد مصر سيصل بحلول عام 2050 إلى تقريبا 160 مليونا أو أكثر.

وأوضح أن التحدي الثاني يتمثل في خطة التنمية الشاملة التي لا يمكن تحقيقها بدون توفر المياه للقطاعات الزراعية والصناعية والإسكانية.

ونوه أن الدولة تعمل وفق سبعة محاور لمواجهة تحديات الموارد المائية، يأتي في مقدمتها التوسع في إنشاء محطات التحلية، وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف، لافتا في هذا السياق إلى مشروعات مثل محطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب التي تعيد استخدام مياه الصرف الزراعي في الاستصلاح، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب، ومحطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.6 مليون متر مكعب.

ولفت إلى أن المحاور الأخرى تشمل التوسع في حفر آبار المياه بالمناطق الصحراوية، وحصاد مياه الأمطار عبر سدود تخزين للاستفادة منها في سد جزء من الموارد المائية، خاصة مع ملاحظة زيادة معدلات سقوط الأمطار نتيجة التغيرات المناخية.