شرطة ألمانيا تداهم مواقع في 5 ولايات تستهدف مجموعة يمينية محظورة

نفذت الشرطة الألمانية عمليات مداهمة في خمس ولايات استهدفت أعضاء مشتبه بهم في مجموعة يمينية متطرفة محظورة، حسبما صرحت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في هاله لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الخميس.

وتم إجراء عمليات التفتيش في إطار إجراءات ضد 15 مشتبها به متهمين بمواصلة نشاط مجموعة "أرتجماينشافت" على الرغم من الحظر الممتد على مستوى البلاد.

وبحثت الشرطة عن أدلة في ولايات ساكسونيا أنهالت، وبرلين، وبراندنبورج، وساكسونيا السفلى، وشمال الراين-وستفاليا.

وشمل التفتيش اثنين من السياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف كانا من بين الحاضرين في تجمع في ساكسونيا أنهالت، وفق ما علمته (د ب أ).

وتم الكشف لاحقا عن اسميهما، وهما سيمون لانسمان وسيباستيان كوخ، وكلاهما مرشحان في الانتخابات الحكومية المقبلة في ولاية ساكسونيا-أنهالت. وقد نفى كلاهما هذه الادعاءات من خلال محاميهما.

وذكر محامي لانس مان أنه لم يكن عضواً في مجموعة "أرتجماينشافت" ونأى بنفسه عن أيديولوجيتها.

وجاء في البيان المتعلق بكوخ أنه لم يكن عضوا قط، وقد نأى بنفسه علنا عن أيديولوجية المجموعة في عدة مناسبات.

وأشار المحامي أيضا إلى أن مذكرة التفتيش هي إجراء تحقيق يهدف إلى توضيح حقائق القضية ولا يشكل إدانة. "ويجري حاليا النظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أمر التفتيش".

وقال فرع الحزب في الولاية: "القيادة الإقليمية غير قادرة حاليا على التعليق على التحقيقات الجارية، خاصة أنه لم يكن من الممكن بعد التحدث إلى الأفراد المعنيين".

ولم تقع أي حوادث ذات أهمية خلال عمليات يوم الخميس، حسبما قالت المتحدثة باسم مكتب الادعاء العام في هاله، مضيفة أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات، لكن الضباط ضبطوا أدلة بما في ذلك وثائق ووسائط تخزين بيانات.