جمهورية الكونغو الديمقراطية تبدأ حملة تطعيم ضد إيبولا

بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الخميس تطعيم الناس ضد إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء أشد تفشٍ للمرض فتكا تسجله البلاد.

وقال وزير الصحة روجيه كامبا إن حملة التطعيم انطلقت رسميا في كيسانجاني، عاصمة مقاطعة تشوبو في شرق البلاد.

وكان العاملون في مجال الصحة وغيرهم ممن يعملون في خطوط المواجهة الأمامية للاستجابة لإيبولا من بين أول من تلقوا اللقاح.

وقال كامبا: "لقد قررنا استخدام لقاح إرفيبو لحماية أولئك الذين هم في خط المواجهة أولا، وبالتالي مقدمي الرعاية الصحية لدينا، ولكن أيضا الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى".

وقد أثر التفشي حتى الآن على ست مقاطعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، بما في ذلك إيتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو، وتشوبو، وهوت-أويلي، وباس-أويلي.

وحتى يوم الثلاثاء الماضي، سجلت البلاد 5 آلاف 713 حالة مؤكدة، بما في ذلك 2744 حالة وفاة، وفقا للأرقام الحكومية. وكان معدل الوفيات الإجمالي بين الحالات المؤكدة حوالي 48%.

وينتشر التفشي في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت ظروف صعبة للغاية، يغذيها انعدام الأمن، والنزوح، وإضراب العاملين في مجال الصحة، وحركات السكان المكثفة. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ما يزال خارج السيطرة وهو في طريقه لتجاوز تفشي إيبولا في غرب أفريقيا 2014-2016، وهو الأشد فتكاً في التاريخ السجل، والذي أودى بحياة أكثر من 11 الف شخص، معظمهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.

وقد تم استلام أكثر من 50 ألف جرعة من لقاح إرفيبو، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في الكونغو.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنه تم اعتماد 70 ألف جرعة من إرفيبو للاستخدام في الكونغو.

وقالت الوكالة إن حوالي 50 ألف جرعة مخصصة للعاملين في خطوط المواجهة والرعاية الصحية، في حين سيجري استخدام 20 ألف جرعة أخرى في تجربة سريرية لدراسة ما إذا كان اللقاح يحمي من فيروس إيبولا بونديبوجيو.