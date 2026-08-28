طرابزون سبور يرفض استقالة فاتح تيكي ويتمسك باستمراره مع الفريق

رفض نادي طرابزون سبور استقالة مدربه فاتح تيكي، مؤكدًا استمرار المدير الفني في منصبه وقيادته للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الخسارة الثقيلة أمام فرينكفاروش المجري.

وكان فاتح تيكي قد أعلن استقالته من تدريب طرابزون سبور، عقب توديع الفريق منافسات الدوري الأوروبي، بعد الخسارة أمام فرينكفاروش بنتيجة 4-0 في إياب الدور الفاصل، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المجري بهدف دون رد.

وأصدر طرابزون سبور بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله رفض مجلس الإدارة قرار فاتح تيكي بالاستقالة، وتجديد الثقة في المدير الفني وجهازه المعاون.

وقال النادي في بيانه: «اتخذ مدربنا فاتح تيكي قرارًا بالاستقالة، متأثرًا بالحالة العاطفية التي أعقبت الخسارة أمام فرينكفاروش».

وأضاف: «بصفته مجلس إدارة نادي طرابزون سبور، لم نوافق على قرار مدربنا فاتح تيكي بالاستقالة».

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على استمرار المدرب، قائلًا: «يواصل فاتح تيكي مهامه مديرًا فنيًا للفريق، وسيكون على رأس الجهاز الفني لطرابزون سبور خلال مواجهة أمد سبور المقبلة في الدوري».

فاتح تيكي يعلن استقالته

وكان فاتح تيكي قد أعلن استقالته عقب الخسارة القاسية أمام فرينكفاروش، معربًا عن حزنه الشديد بسبب فشل الفريق في التأهل إلى الدوري الأوروبي.

وقال تيكي عقب المباراة: «كانت ليلة حزينة، وبالطبع أتحمل المسؤولية أنا والفريق».

وأضاف: «كانت المباراة تسير بشكل إيجابي حتى البطاقة الحمراء، ونتيجة لذلك لم نتمكن من التأهل إلى الدوري الأوروبي».

وتابع: «على مدار 18 شهرًا، فكرت مع جهازي الفني في كيفية التطور والتحسن في كل شيء، والفريق سيتطور أكثر، هذا أمر مؤكد».

وأردف: «دعوني لا أطيل الحديث، لا أحد يعلم ما سيحدث. اعتبارًا من الآن، أستقيل من منصبي الذي شغلته لمدة 18 شهرًا، وأطلب الاحتفاظ بحقي في معاقبة نفسي».

واختتم مدرب طرابزون سبور تصريحاته قائلًا: «هناك مباريات تلحق بالإنسان أذى بالغًا، وقد مررنا بواحدة منها».

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام فرينكفاروزي، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 63.