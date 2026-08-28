قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السد العالي من أعظم الأعمال الإنشائية المائية عالميا بشهادة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن السعة الضخمة للسد العالي تبلغ 162 مليار متر مكعب، وتكفي مصر لمدة خمس سنوات على الأقل في حال عدم قدوم الفيضان.

وأضاف خلال برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر "صدى البلد" أن السد كفى احتياجات مصر لمدة سبع سنوات متتالية خلال السنوات العجاف في فترة حكم الرئيس السابق مبارك، وتحديدا من عام 1981 حتى 1988.

وأشار إلى أن مصر كانت على وشك إعلان الطوارئ عام 1988 لترشيد الاستخدامات وتقليل الزراعة، ولكن حلول الفيضان أنقذ الموقف وأدى لاحقا لتدشين مشروع توشكى لاستغلال فائض المياه.

أكد أن السد العالي يحمي مصر من الفيضان والجفاف على حد سواء، منوها أن الفيضانات كانت "تقتلع كل قرى الصعيد" وتجرف التربة والمنازل والسكان.

وأوضح أن السنوات الماضية "السمان" جعلت رصيد بحيرة ناصر "جيدا للغاية" في الوقت الحالي، لافتا إلى صرف المياه من البحيرة بنظام "الماء المقنن" الذي تحسبه وزارة الري.

وأوضح أن الصرف اليومي يبلغ حوالي 170 إلى 172 مليون متر مكعب، ويتغير حسب فصول السنة واحتياجات قطاعات الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي.

وأشار إلى أن المواطن لا يشعر بسنوات الجفاف أو نقص المياه، موضحا أن النقص يكون في رصيد بحيرة السد وكن المياه لا تنقطع عن المنازل.

ولفت إلى أن وزارة الري تسحب من رصيد البحيرة بأمان، منوها أن السد العالي يحقق ثلاثة أهداف التخزين لمواجهة الشح المائي، والري، وتوليد الكهرباء.