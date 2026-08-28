وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر يناهز 89 عاما

توفي ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر ناهز 89 عاما، بعد نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي لتلقي العلاج من مرض دموي نادر.

وأعلن القصر الملكي في أوسلو أنه فارق الحياة بسلام في تمام الساعة 6:35 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة في المستشفى الوطني بأوسلو. وقد نُكّست الراية الملكية على سطح القصر حدادًا عليه.

وخلال الأربع والعشرين ساعة التي سبقت وفاته، زار أفراد من العائلة المالكة الملك، ووضعت حشود غفيرة أكاليل الزهور أمام القصر.

وكان هارالد أول ملك للنرويج يُولد في النرويج منذ القرن الرابع عشر. وقد خلفه ابنه هاكون.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي"، أنه بعد 35 عاما على العرش، سيُذكر هارالد الخامس كشخصية محبوبة ومُصلحة، قام بتحديث النظام الملكي، وكسر التقاليد بزواجه من امرأة من عامة الشعب، وكان رمزًا للوحدة في أحلك الظروف التي مرت بها النرويج.

ويقول مراقبون للعائلة المالكة إنه كان متواضعا، يحظى بالاحترام والمحبة، ويصفونه بأنه "جد" الأمة و"ملك الشعب" ، وهو لقب استخدمه أيضا والده الملك أولاف الخامس.

وفي أعقاب هجمات عام 2011 بالقنابل والأسلحة النارية على أوسلو وجزيرة أوتويا، ناشد هارالد النرويجيين دعم بعضهم وعدم "الاستسلام للخوف".

وفي الآونة الأخيرة، واجه هارالد وعائلته تحديات صحية وفضائح، لا سيما بسبب علاقة زوجة ابنه ميت ماريت برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بالاتجار الجنسي في القاصرات، وإدانة ابنها ماريوس بورج هويبي بتهمة الاغتصاب.



خلال فترة حكمه، أصبحت الملكية النرويجية أكثر مساواة وشفافية في الشئون المالية والصحية، كما صرح المؤرخ ومراسل شئون القصر الملكي لقناة " تي في 2"، يورجن شولسرود هانسن.

ووصفت توف تاليسن، مراسلة الشئون الملكية لصحيفة نيتافيسن، الملك الراحل بأنه "واحد منا".



يُذكر أن الملك الراحل ترك وراءه زوجته الملكة سونيا، التي عاش معها قرابة 58 عاما، وابنتهما الأميرة مارثا لويز، وابنهما الملك هاكون، وستة أحفاد.