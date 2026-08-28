تعليق عمليات الإنقاذ بعد فيضان بحيرة بسبب انهيارات قرب نيبال

حذرت شرطة نيبال، اليوم الجمعة، من خطر حدوث فيضان بعد معلومات عن انهيار بحيرة في إقليم التبت على الجانب الآخر من الحدود مع الصين.

وتشكلت البحيرة نتيجة انهيار جليدي جارف تسبب في الفيضان المدمر الذي ضرب المنطقة قبل يومين موديا بحياة قرابة 469 شخص، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وقالت الشرطة في بيان "تلقينا بلاغا عن انهيار بحيرة على الجانب التبتي. نطلب من جميع فرق الأمن والإنقاذ والجمهور توخي الحذر والبحث عن مأوى على الفور، والإبلاغ عن أي حوادث".

وقال ضابط في الجيش النيبالي، إن السلطات علقت عمليات الإنقاذ في أعقاب الفيضان المروع الذي أودى بحياة المئات، وذلك لمدة 90 دقيقة بعد ورود تقارير تفيد بفيضان بحيرة تشكلت في المنطقة بعد أن سدت الانهيارات مجرى المياه.

وقال شاهد لوكالة رويترز إن عمليات الإنقاذ بطائرات الهليكوبتر توقفت في منطقة راسوا التي اجتاحتها الفيضانات، وشوهد السكان وهم يهرعون إلى مناطق مرتفعة.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في نيبال، أن حصيلة قتلى الفيضانات ارتفعت إلى 469 مع فقدان 977 شخصا، مضيفة أنه تم إنقاذ 3253 شخصا جوا، وتم نقل أكثر من 150 من المصابين إلى مستشفيات في كاتماندو ومناطق راسوا ونواكوت ودهادينج.

ونقلت تقارير محلية عن المركز الوطني لعمليات الطوارئ قوله أمس الأول إنه من بين المفقودين 113 سائحا نيباليا و85 من أفراد الجيش والشرطة بالإضافة إلى 161 من سكان منطقة راسوا وشخص واحد من منطقة نواكوت.

وذكرت وسائل إعلام صينية أمس الأول أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد 558 آخرين في مقاطعة جيرونج في إقليم التبت.

وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن 260 من المفقودين وعددهم 558 كانوا أجانب. بالإضافة إلى ذلك، فقد حوالي 100 مواطن صيني على الجانب النيبالي، حسب وزارة الخارجية الصينية.

وأفادت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن 288 مواطنا هنديا مازال من غير الممكن الاتصال بهم.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن 90 أمريكيا مفقودون في الصين ونيبال، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ ثلاثة أمريكيين.

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن 55 أوكرانيا مفقودون، فيما أعلنت الحكومة الاسترالية أن 39 أستراليا في عداد المفقودين.