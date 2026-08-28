الجزائر: 64 حريقا متواصلا بعد يومين من اندلاع موجة حرائق جديدة

تواصلت اليوم الجمعة عمليات إخماد عشرات حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في شرق الجزائر، بعد يومين من اندلاع موجة جديدة من الحرائق، فيما لا تزال الحصيلة الرسمية للضحايا تشير إلى مقتل 12 شخصا، بحسب آخر ما أعلنته السلطات الجزائرية.

وأفادت مديريات الحماية المدنية، في حصيلة للفترة الممتدة من 27 إلى 28 أغسطس حتي الساعة السابعة صباحا، بتسجيل 174 حريقا، تم إخماد 110 منها، بينما لا تزال 64 حريقا متواصلا عبر عشر ولايات، تتصدرها ولاية جيجل بـ20 حريقا، تليها سكيكدة بـ14 والطارف بـ10، إضافة إلى قالمة وعنابة وبجاية والبويرة وتبسة وقسنطينة وميلة.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتداول فيه مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن سقوط عشرات الضحايا، خصوصا في ولاية جيجل، وسط حديث عن صعوبات واجهها السكان بسبب امتداد ألسنة النيران واقترابها من المناطق السكنية وتصاعد الدخان ووصوله إلى المنازل.

ولم تؤكد السلطات هذه الحصيلة المتداولة حتى الآن، فيما نشرت صفحات مرتبطة بمؤسسات استشفائية في ولاية جيجل إعلانات وفيات، دون أن يتسنى التحقق بصورة مستقلة من العدد الإجمالي للضحايا أو من أسباب الوفاة.

وفي المقابل، تواصل فرق الحماية المدنية والجيش عمليات التدخل، مدعومة بوسائل إطفاء جوية، من بينها طائرات ومروحيات.