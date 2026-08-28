خبير ألماني يطرح تصورا لنظام آلي يمكنه التحذير من السيول المفاجئة

طرح نيلس هوفيوس، الخبير في مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "جي.إف.زد"، تصورا لنظام إنذار مبكر آلي يمكنه التحذير من السيول المفاجئة وحماية الناس من تداعياتها، وذلك في أعقاب السيول المدمرة التي شهدتها نيبال، وأسفرت عن مئات القتلى وأكثر من ألف مفقود وطمر بلدات تحت أطنان من الأوحال.

وبحسب الخبير، تستهدف إجراءات الحماية التقليدية، على سبيل المثال في جبال الألب، تحديد المناطق الخطرة، مثل المنحدرات الشديدة والأنهار الجليدية والبحيرات الجليدية، ومراقبتها.

وفي مايو 2025 تم رصد خطر انزلاق نهر بيرش الجليدي في كانتون فاليه السويسري في الوقت المناسب. وتم إجلاء بلدة بلاتن قبل أن يدفنها انهيار النهر الجليدي في 28 مايو 2025.

وقال هوفيوس: "عمليات المراقبة هذه مكلفة للغاية"، مضيفا أن هذا النهج المكلف والذي يتطلب جهدا كبيرا يصبح غير قابل للتنفيذ في مناطق جبلية شاسعة مثل الهيمالايا وكاراكورام وجبال الأنديز، إلا أنه أوضح أن هناك بالفعل تصورا لنظام إنذار مبكر آلي مناسب.

وبحسب هذا التصور، فإنه من المفترض أن تسجل أجهزة قياس الزلازل المخصصة بشكل خاص لرصد الاهتزازات السطحية أحداثا مثل انهيارات الصخور وانهيارات الأنهار الجليدية والسيول المفاجئة أيضا، وأن تحدد مواقعها بدقة. ومن خلال تحديد الموقع بدقة، يمكن التنبؤ بمسار موجات السيول بالاستناد إلى النماذج الطبوغرافية الموجودة بالفعل.

وأوضح هوفيوس أن شبكة القياس تحتاج إلى مزيد من التطوير في كثير من المناطق المعرضة للخطر، مثل الهيمالايا، من أجل تحديد المواقع بدقة، مؤكدا أن هذا النهج عملي، لكنه يتطلب تعاونا بين الدول المتضررة، مضيفا أنه يتعين أيضا حسم مسألة التمويل من جانب جهات دولية مانحة مثل البنك الدولي أو بنك التنمية الآسيوي، وقال: "نحتاج إلى مد جسور بين العلم والسياسة والتمويل الدولي".