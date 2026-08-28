أظهرت بيانات حكومية أمريكية، أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس) تمضي في خطط للحصول على قفازات صعق كهربائي، بمنح عقد قيمته نحو 16.7 مليون دولار لشركة مقرها ولاية كنتاكي، وذلك رغم الانتقادات المتنامية.

وتعتزم الوكالة شراء ستة آلاف قفاز، والذي تصفه بـ"أجهزة خفض التصعيد", ويراه المنتقدون أداة خطيرة لا يجب أن تستخدمها قوات إنفاذ القانون.

وأوضحت الوكالة أن الجهاز يمكن أن يقلل الحاجة للجوء إلى أشكال أقوى ومن المحتمل مميتة من العنف. وأضافت في مذكرة الشراء أنه بالتدريب الملائم يمكن استخدام القفازات لتحسين سلامة الضباط والجمهور.

وتنشط القفازات التي تعرف رسميا باسم بواعث الجهد المنخفض (جلافز)، بالضغط على زر ويمكن أن تؤدي إلى صدمة كهربائية عندما تلمس الجلد بشكل مباشر.

كما أنها جذبت انتقادات لأن جهة التصنيع حذرت من أن التقنية يمكن أن يكون لها آثار جسدية قد تؤدي إلى الموت المفاجئ.

وتأتي عمليات آيس في إطار سياسة الترحيل المتشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

وتعرضت الوكالة لانتقادات واسعة أوائل العام الجاري، بعد أن أطلق عملاء اتحاديون الرصاص على المواطنين الأمريكيين رينيه جود وأليكس بريتي فلقيا حتفهما في حوادث إطلاق نار منفصلة في الشوارع.