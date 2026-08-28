عقد ملكية وراء جريمة قتل «الشيخ أشرف» على يد شقيقيه ببني سويف

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بقيادة اللواء محسن شريت، مدير إدارة الجنائي بالمديرية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أشرف عبدالفضيل، مقتولا داخل منزله بقرية قِلة التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

وتحت إشراف اللواء عماد بركات مدير أمن بنى سويف، أسفرت تحريات فريق البحث الجنائي برئاسة المقدم أحمد هديب رئيس مباحث قسم شرطه إهناسيا عن تحديد مرتكبي الجريمة، حيث تبين أن شقيقَي المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، إثر خلافات بدافع الاستيلاء على أحد عقود الملكية الخاصة به لقطعة أرض، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمَيْن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وسادت حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين أهالي قرية «قِلة» والقرى المجاورة فور انتشار نبأ مقتله بهذه الطريقة المأساوية؛ إذ عُرف عن الراحل حسن الخلق ودماثة الطباع، وكان يحظى بمحبة واحترام الجميع في محيطه.

باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمَيْن للوقوف على الدوافع والتفاصيل الكاملة للجريمة، وأمرت باستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.