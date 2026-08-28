شرطة نيبال: انهيار جديد في أحد سدود منطقة التبت

ذكرت الشرطة النيبالية اليوم الجمعة أن انهيارا جديدا حدث بأحد السدود في منطقة التبت.

وصدرت تعليمات لجميع أفراد الأمن والسكان الذين تم نشرهم ضمن جهود الإنقاذ بأن يبقوا على أهبة الاستعداد ويتحركوا على الفور إلى موقع آمن إذا لزم الأمر.

ولم يتم الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال آبي نارايان كافلي، المتحدث باسم شرطة نيبال في تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب): "إنها لم تتوقف"، في إشارة إلى استمرار عملية الإنقاذ لكن في ظل حالة تأهب عالية.

وتسلط الفيضانات الضوء على مخاطر ذوبان الأنهار الجليدية في ظل ارتفاع درجة الحرارة في جبال الهيمالايا

وتشير تحقيقات أولية أجراها علماء إلى أن الفيضان قد يكون نتيجة لانهيار كتلة كبيرة من نهر جليدي كانت تحجز ماء نهر مؤقتا. وأشاروا إلى أن ذلك ربما أدى إلى اندفاع المياه المتجمعة في اتجاه الجريان بقوة هائلة بعد ساعات.

وما زال العلماء يجمعون المعلومات من الأقمار الاصطناعية والبيانات الميدانية للوقوف على ما حدث بالتحديد.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أمس الأول الأربعاء بوقوع انهيار في نهر جليدي بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر تسبب في تدفق الحطام بمجرى النهر مخلفا آثارا كارثية على المناطق السكنية.

وذكرت الهيئة أن قياسها قائم على بيانات من محطات رصد زلازل وموجات زلزالية طويلة وصور من الأقمار الاصطناعية.

وذكر العلماء أنه ما زال من المبكر للغاية أن يتم الربط بشكل مباشر بين الاحترار العالمي والكارثة التي وقعت أمس الأول الأربعاء.