محكمة في هونج كونج تعقد جلسات استماع بشأن الأحكام الصادرة بحق منظمين سابقين لوقفات تيانانمين

عاد 3 من المنظمين السابقين للوقفات الاحتجاجية السنوية بالشموع في هونج كونج إحياء لذكرى حملة الإجراءات الصارمة التي وقعت في ميدان تيانانمين في عام 1989، إلى المحكمة اليوم الجمعة، للطعن على أحكام السجن الصادرة بحقهم بعد إدانتهم بالتحريض على قلب نظام الحكم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين.

وجرى اتهام لي تشوك-يان وتشو هانج-تونج وألبرت هو، وهم القادة السابقين لـ"تحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين"، عام 2021 بموجب القانون الذي قيد بفاعلية الحركة الموالية للديمقراطية المزدهرة سابقا بالمدينة.

وأدين لي وتشو، اللذان لم يقرا بالذبن، يوم 21 أغسطس، بينما دخل "هو" في صفقة اعتراف بالذنب التي غالبا ما تسفر عن عقوبة مخفضة.

ويواجهون عقوبة قصوى بالسجن عشر سنوات ومن المتوقع أن يصدر الحكم في وقت لاحق. وقال أليكس لي، أحد القضاة، إنه يمكن يتم الحكم عليهم خلال أسبوعين.

وأدين التحالف المنحل أيضا بنفس التهمة. وكان التحالف نظم الوقفة التذكارية العامة واسعة النطاق الوحيدة في الصين التي جذبت عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا لثلاثة عقود لتذكر ضحايا حملة الإجراءات الصارمة التي وقعت في 1989.

وآثار الحكم مخاوف حكومات أجنبية. ويقول المنتقدون إن القضية تظهر تراجعا في الحريات التي تعهدت بكين بالحفاظ عليها عندما أعادت هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة- للصين في 1997.