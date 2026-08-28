أشاد البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم السد القطري ولاعب ليفربول السابق، بزميله السابق في صفوف الريدز محمد صلاح، مؤكدًا أن النجم المصري ترك بصمة تاريخية مع النادي الإنجليزي ونجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وتحدث فيرمينو عن الشراكة الهجومية التي جمعته بصلاح والسنغالي ساديو ماني خلال فترة لعبهم مع ليفربول، مشيرًا إلى أن الانسجام الكبير بينهم كان أحد أبرز أسباب نجاح الثلاثي.

وقال فيرمينو في حوار مع صحيفة «ذا أثلتيك»: «نجح الأمر بشكل رائع لأن صلاح وساديو وأنا كنا نمتلك جميعًا قدرات تكمل بعضها بعضًا».

وأضاف: «كنا جميعًا قادرين على تسجيل الأهداف، لكننا كنا أيضًا قادرين على صناعة الفرص لبعضنا البعض. كان لدينا تفاهم رائع للغاية بشأن أماكن وجود كل منا في الملعب، والمكان الذي نريد أن تصل إليه الكرة».

وتابع: «كان من الممتع اللعب معهما. كنا جميعًا نبذل جهدًا كبيرًا دائمًا، ونضع مصلحة الفريق في المقام الأول».

وعن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي، قال فيرمينو: «أتمنى لصلاح كل التوفيق مع بداية فصل جديد في تركيا، بعدما انضم مؤخرًا إلى طرابزون سبور».

وأتم النجم البرازيلي حديثه قائلًا: «لقد حطم العديد من الأرقام القياسية مع ليفربول. لقد صنعنا نحن الثلاثة التاريخ معًا بالفوز بكل شيء، وكنا محظوظين أيضًا بوجود مدرب رائع بهذا القدر».