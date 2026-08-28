مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع الجزائر الشقيقة في مواجهة حرائق الغابات

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن تضامنها الكامل مع الجزائر في مواجهة حرائق الغابات التي اندلعت في شمال شرق البلاد، وما أسفرت عنه من خسائر بشرية ومادية، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجزائر الشقيقة، وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا.

وأكدت مصر وقوفها إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا الظرف الأليم، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت السلطات الجزائرية، أمس، مصرع 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في عدد من ولايات شرق البلاد، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عمليات إخماد النيران والإجلاء الوقائي للسكان، بعدما امتدت الحرائق إلى مناطق سكنية.

وقال وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، إن الضحايا توزعوا بين عدة ولايات، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.