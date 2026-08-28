سرقة قلادة من الماس تعود للملكة نازلي من متحف في فيينا

تعرضت قلادة ألماس تعود لملكة مصر السابقة نازلي للسرقة في متحف فيينا، حسبما أعلنت الشرطة النمساوية.

وبحسب موقع vienna.at النمساوي، سرق رجلان مجهولا الهوية يوم الخميس قلادة مرصعة بـ673 ماسة، من متحف في وسط العاصمة النمساوية فيينا، بعدما حطما واجهة زجاجية وفرا بالمجوهرات، بينما تبحث الشرطة عن المشتبه بهما.

ويُعتقد أن الرجلين دخلا المتحف حوالي الساعة الـ12 ظهرا بصفتهما زائرين عاديين، وأثناء وجودهما في المتحف، حطما الواجهة الزجاجية واستوليا على قطعة المجوهرات. ثم فرا بعد ذلك إلى جهة غير معلومة.

وتولى المكتب الجنائي لولاية فيينا التحقيقات. ويجري التحقيق في القضية باعتبارها سرقة مقترنة بالعنف.

وفقا للمعلومات الواردة في المعرض، فإن قطعة المجوهرات المسروقة عبارة عن قلادة مصنوعة من البلاتين ومرصعة بـ673 ماسة. ويبلغ الوزن الإجمالي للماس 200 قيراط.

وصُممت قطعة المجوهرات بتكليف من العائلة المالكة المصرية، ووفقًا للكتابة الموجودة في المعرض، ارتدتها الملكة المصرية نازلي عام 1939 في حفل زفاف ابنتها فوزية من ولي العهد الإيراني، الذي أصبح لاحقًا الشاه محمد رضا بهلوي.

نشرت الشرطة صورة للقلادة المسروقة، ولم تكن القيمة الدقيقة لقطعة المجوهرات معروفة في البداية، إلا أن الشرطة قالت إنه يُرجح أن تكون قيمتها مرتفعة جدًا.

وحصلت الشرطة على صور للمشتبه بهما، وطلبت التعاون في الإبلااغ عنهما.