سي إن إن: العواقب غير المقصودة لحرب إيران تمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط

رأت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن العواقب غير المقصودة للحرب الأمريكية على إيران تمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط حيث أثرت على الأمن العالمي، وأتاحت لخصوم واشنطن فرصة لتوسيع نفوذهم.

وقالت الشبكة الإخبارية في تحليل منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إنه عندما شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه على إيران، وصفها بأنها "مهمة" لن تستغرق سوى أسابيع قليلة، لكن بعد 6 أشهر، تحول الصراع إلى كابوس يُخيم على كل من له صلة به، ولو من بعيد.

وأضافت: "لقد كانت كارثة للشعب الإيراني، ولملايين الأشخاص الذين يعيشون في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط، وللمستهلكين حول العالم الذين يُعانون من ارتفاع الأسعار".

وتابعت: "ومع ذلك، لا تزال أهداف ترامب العسكرية غير مُحققة، رغم تغير المطالب باستمرار: من المطالبة في البداية باستسلام إيران الكامل، وتغيير النظام، والتخلي عن طموحات طهران النووية، إلى المطالبة مؤخرا بإعادة فتح مضيق هرمز وكبح جماح البرنامج النووي الإيراني".

وبحسب "سي إن إن"، امتدت العواقب غير المقصودة للحرب إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، حيث أثرت على الأمن العالمي، وأضعفت مكانة أمريكا الدولية، وربما أتاحت لخصومها فرصة لتوسيع نفوذهم.

ورأت الشبكة الإخبارية أنه بينما تركز إدارة ترامب جهودها على الخروج من الأزمة الإيرانية التي أشعلتها بنفسها، فقد غفلت عن بؤر التوتر العالمية الأخرى التي لطالما انخرطت فيها الولايات المتحدة، بما في ذلك أوكرانيا وتايوان وبحر الصين الجنوبي، والكوريتين.

وتابعت: "بدءا من قرار ترامب بتقليص المناورات العسكرية المشتركة السنوية مع كوريا الجنوبية وسحب حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة من غرب المحيط الهادئ، وصولا إلى النقص الحاد في صواريخ الاعتراض الباليستية في أوكرانيا، فإن العديد من أهم تداعيات الحرب الجيوسياسية والأمنية قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، وهي آثار لم تظهر بعد".