وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع بدء تنفيذ أعمال أبحاث التربة بموقع إنشاء مصنع تدوير المخلفات بالغربية

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ أعمال أبحاث التربة بالموقع المخصص لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بقرية دفرة بمحافظة الغربية، وذلك ضمن أنشطة مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وأكدت عوض، أن المصنع يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية بالمشروع، حيث تبلغ طاقته التصميمية الإجمالية 1800 طن يوميًا، بما يسهم في تعزيز قدرات محافظة الغربية على معالجة المخلفات البلدية الصلبة، والحد من التراكمات التاريخية، وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت، أنه تم التعاقد مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية لتنفيذ مشروع المصنع، كما تم اعتماد المخطط العام للمشروع، وبدأت أعمال أبحاث التربة تمهيدًا للانتهاء من التصميمات الإنشائية، بالتوازي مع أعمال تصنيع المعدات، بما يضمن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروع.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة ومتابعة معدلات التنفيذ أولًا بأول، بما يحقق المستهدف من دخول المصنع الخدمة قبل نهاية عام 2027، دعمًا لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية، وبما يتوافق مع أهداف مشروع تطهير مصرف كيتشنر.