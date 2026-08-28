 مفتي الجمهورية يعزي أسر ضحايا حرائق الجزائر ويدعو للمصابين بالشفاء العاجل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مفتي الجمهورية يعزي أسر ضحايا حرائق الجزائر ويدعو للمصابين بالشفاء العاجل

آلاء يوسف
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 12:44 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 12:44 م

أعرب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خالص تضامنه مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في أعقاب الحرائق التي ضربت عددًا من المناطق بالبلاد، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم.

وتضرع مفتي الجمهورية إلى الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يعينها على تجاوز آثار هذه المحنة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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