تقدم واضح للمعارضة السويدية قبل الانتخابات العامة

لا تزال المعارضة السويدية تحتفظ بتقدم واضح قبل الانتخابات العامة المزمعة في 13 سبتمبر المقبل، طبقا لاستطلاع رأي بتكليف من صحيفة "سفينسكا داجبلادت" اليومية السويدية، في الوقت الذي تحتدم فيه الحملات الانتخابية بمختلف أنحاء الدولة الاسكندنافية.

ومن المتوقع أن تحصل المعارضة المكونة من أربعة أحزاب على 7ر51% من الأصوات، مقابل 46% لحكومة أولف كريسترسون الحالية، طبقا لاستطلاع رأي من قبل مركز "ديموسكوب" لاستطلاعات الرأي.

وتتقدم المعارضة بواقع 7ر5 نقطة مئوية مقارنة بـ7ر3 نقطة في وقت سابق هذا الشهر، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "إنديكاتور" لاستطلاعات الرأي في وقت سابق من هذا الأسبوع تقدم المعارضة بـ7ر4 نقطة.

وتقلص تقدم كتلة المعارضة من حوالي عشر نقاط خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كثف المشرعون اللقاءات مع الناخبين مع إجراء إحاطات إعلامية للترويج لبرامج الحملات الانتخابية.