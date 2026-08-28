أمازون الأمريكية توافق على اتفاقات لشراء الطاقة من مزارع رياح سويدية

وقعت شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية، اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الكهرباء من 4 مزارع رياح في السويد للمساعدة في تلبية الطلب على الطاقة مع توسع الشركة في قدرات مراكز البيانات التابعة لها في الدولة الواقعة شمالي أوروبا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتضيف هذه الاتفاقيات نحو 200 ميجاوات من الطاقة لشركة أمازون، وبمجرد تشغيل المشاريع بكامل طاقتها، ستتجاوز إمدادات أمازون من الكهرباء في السويد جيجاوت واحد، وفقًا لما ذكرته الشركة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني.

وتتولى تطوير مزارع الرياح الأربع شركتا "إيولوس إيه بي" و "أو إكس 2 إيه بي"، التي تملكها شركة الاستثمار في الأسهم الخاصة "إي كيو تي إيه بي".

وتعمل أمازون وغيرها من شركات مراكز البيانات العملاقة على زيادة مشترياتها من الكهرباء والاستثمار في قدراتها الخاصة في ظل تنامي الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتعتزم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة وحدها إضافة مليوني وحدة معالجة رسومات من إنتاج نيفيديا إلى أسطول مراكز البيانات التابعة لها في عامي 2027 و2028، فضلا عن مليون وحدة قد أعلنت سابقا أنها ستبدأ بتركيبها العام الجاري.