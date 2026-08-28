أعلن وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خطة لتهويد النقب جنوبي إسرائيل والجليل شمالها عبر جلب مليون يهودي إلى المنطقتين، وذلك بعد ما وصفها بـ"الثورة الاستيطانية" في الضفة الغربية المحتلة.

ونشر سموتريتش مساء الخميس، على الحساب الإلكتروني لحزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه خطة بعنوان "نعم تهويد"، قال فيها إن "ثورة الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) قادمة إلى النقب والجليل"، معتبرا أن الخطة تهدف إلى نقل "مفهوم الفعل" من الضفة إلى المنطقتين.

وقال سموتريتش إن الخطة "تشمل إقامة 20 مستوطنة جديدة في الجليل، و20 أخرى في النقب، إلى جانب إنشاء عشرات المزارع وتسهيل الهجرة" إلى مواقع وصفها بـ"الاستراتيجية"، زاعما أن الهدف هو "جلب مليون ساكن يهودي إضافي إلى النقب والجليل".

وأضاف أن حكومته ستعمل على "إزالة الحواجز التخطيطية التي تعيق الاستيطان والتطوير"، وتغيير أولويات مؤسسات التخطيط، وإعادة ما وصفها بـ"المصلحة الصهيونية والوطنية" إلى مركز سياسة الأراضي.

وتأتي الخطة في إطار دعاية انتخابية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل، في وقت أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف"، الجمعة، أن حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش لن يحصل على أي مقعد في الكنيست إذا أجريت الانتخابات حاليا.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يسعى حزب "الصهيونية الدينية" إلى تولي مسئولية إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل في الحكومة المقبلة، وهما جهتان تضطلعان بأدوار رئيسية في تخطيط وتطوير وإدارة الأراضي.

وتعهد سموتريتش بتعديل تشريعات وتسريع إجراءات التخطيط وطرح مناقصات الأراضي، وتعيين مسئولين "ذوي رؤية صهيونية وقومية" في مناصب رئيسية.

كما قال إنه سيعمل على إلغاء خطط في البلدات العربية داخل إسرائيل، زاعما أنها "استولت على الأراضي المخصصة للسكن وتهدد الاستيطان اليهودي في المنطقة".

وتمثل منطقتا النقب والجليل الساحتين الأبرز للتداخل والتنافس السكاني بين الفلسطينيين واليهود في إسرائيل.

ويُشكل الفلسطينيون نحو 53 بالمئة من إجمالي شمال إسرائيل، في حين يُشكل اليهود النسبة المتبقية، فيما يُشكل اليهود حوالي 70 إلى 74% من السكان في النقب، بينما يُمثل العرب البدو نحو 25 إلى 30%.

وسبق لسموتريتش أن قال إنه منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، جرى إقرار إقامة 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس قدر بنحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي، منهم 333 ألفا و600 في مستوطنات القدس و446 ألفا و400 في بقية الضفة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، تصعيدا متواصلا في اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على الفلسطينيين، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.