رئيس البرلمان الإيراني: لن نسمح ببيع النفط في المنطقة إذا منعت إيران من بيع نفطها

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن بلاده لن تسمح ببيع النفط في المنطقة إذا مُنعت إيران من بيع نفطها.

وأعاد قاليباف، الجمعة، نشر بيان كان قد نشره في 22 يوليو الماضي عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وفي إشارة إلى محاولات الولايات المتحدة عرقلة صادرات النفط الإيرانية، أضاف قاليباف: "معادلة الحرب واضحة، إما الجميع أو لا أحد. لن يتمكن أحد من بيع النفط في منطقة لا نستطيع فيها بيع نفطنا".

وأردف: "ما دامت البنية التحتية الإيرانية غير آمنة، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة".

وتابع: "أمن مضيق هرمز مرتبط بعدم وجود القوات الأمريكية في المنطقة. وقلنا مرارا إن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026 حربا على إيران، أعقبها إغلاق مضيق هرمز، وردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية وفي دول خليجية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل 2026.

​​​​​​​وبين 8 و24 يوليو 2026، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية وكذلك بنية تحتية ومدنية عربية، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو 2026 مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن المضيق الذي سبب أزمات عالمية في حركة سلاسل الإمدادات.