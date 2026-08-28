توغل إسرائيلي وتفتيش منزل بريف القنيطرة جنوبي سوريا

توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في قرية طرنجة بريف محافظة القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا، وداهمت منزلا وفتشته.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية (حكومية)، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت وفتشت منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد توغلات إسرائيلية شهدتها مناطق متفرقة من ريف القنيطرة خلال الساعات الماضية، بينها قرية بريقة في الريف الجنوبي، والطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة في الريف الشمالي، حيث أقامت القوات الإسرائيلية حاجزا لتفتيش المارة والسيارات، وفق إعلام سوري رسمي.

كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة تفتيش لمنازل في قرية رسم العجرف بريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع توغلها في المنطقة.

وتشهد محافظة القنيطرة، المحاذية للجولان السوري المحتل، توغلات إسرائيلية متكررة تتضمن تفتيش منازل ومركبات وإقامة حواجز مؤقتة.

وكان مساعد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردون قال، الأربعاء، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا تشمل عمليات توغل بري متكررة، وتفتيش المنازل، وتدمير الممتلكات الخاصة والزراعية.

وأضاف أن الوجود الإسرائيلي شرق خط وقف إطلاق النار يمثل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويتعارض مع اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.