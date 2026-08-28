أسعار النفط تنخفض بـ5% خلال أسبوع رغم استمرار توترات إيران

اتجهت أسعار النفط لتحقيق خسائر أسبوعية بنسبة تجاوزت 5% رغم استمرار توترات إيران.

وتراجعت أسعار النفط اليوم، لتتجه لإنهاء مكاسب استمرت لأسبوعين، وذلك عقب تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير ‌حريص على العودة لبنود الاتفاق السابق مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.67% إلى 89.10 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.77% أيضا إلى 82.89 دولار.

ويتجه الخامان لإنهاء الأسبوع على انخفاض، إذ نزل خام برنت 5.3% وخام غرب تكساس الوسيط 4.%.

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة: "على الرغم من ⁠وصول الجهود الدبلوماسية لطريق مسدود، هناك مؤشرات متزايدة على تدفق كميات إضافية من النفط عبر مضيق هرمز".

وأضافوا: "مع استمرار الصراع، يتكيف المنتجون مع الواقع الجديد ويصبحون أكثر ارتياحا في عبور المضيق".

وأشارت تقديرات لجولدمان ساكس أمس الخميس، إلى أن صادرات الخليج من النفط في الفترة الماضية تراوحت بين 15 و16 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بمقدار سبعة إلى ثمانية ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب لكنه يزيد بمقدار خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميا عن المستوى الأدنى المسجل في مارس.

ونقل تقرير ‌لصحيفة وول ⁠ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب أبلغت الوسطاء مرارا بأنها ليست مهتمة بإحياء مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، مما يعقّد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المحادثات.

وفي وقت سابق أمس الخميس، قالت واشنطن إنها لا تجري محادثات مع إيران على الرغم من الجهود ⁠الدبلوماسية التي تبذلها دول أخرى لتقريب مواقف الطرفين.

وفي سياق آخر، تصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد أن حذرت موسكو من أنها ربما تضرب أهدافا عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها ردا على هجمات كييف ⁠على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ كروز بعيدة المدى زودتها بها لندن.

إلا أن ترامب قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة من دول حلف ⁠شمال الأطلسي وهون من شأن التقارير الإعلامية التي أفادت بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) جون راتكليف حذر المسؤولين الروس هذا الأسبوع من شن مثل هذه الهجمات.