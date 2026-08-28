نقيب المهندسين يلتقي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين لبحث تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة والتكامل المهني

استقبل الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين مساعد بن عبدالله العتيبي، بمقر الهيئة في الرياض، نقيب مهندسي مصر الدكتور محمد عبدالغني، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان النقابة، جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون في القطاع الهندسي، وفرص تبادل الخبرات بين نقابة المهندسين المصرية والهيئة، بما يسهم في تطوير الممارسة المهنية في البلدين، إضافة إلى سبل تعزيز التواصل بين الجانبين، وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يواكب تطورات القطاع الهندسي ويدعم الجهود المبذولة للارتقاء بالمهنة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما ييسر إجراءات وأوضاع المهندسين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية مع الهيئة السعودية للمهندسين، ويدعم مصالحهم المهنية، ويساهم في تذليل أية تحديات قد تواجههم، وذلك في إطار الحرص المشترك على التكامل بين نقابة المهندسين المصرية والهيئة السعودية للمهندسين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتطوير العلاقات المؤسسية، بما يعزز التكامل المهني ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المهنية بين الهيئات الهندسية في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات بما يخدم المهندسين ويسهم في تنمية القطاع الهندسي.