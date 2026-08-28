الداخلية تكشف ملابسات تعدي شقيقين على والدتهما بمنطقة السيدة زينب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعدي شقيقين على والدتهما المسنة في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنها رصدت منشورا مدعوما بصورة ومقطع فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام شقيقين بالتعدي على والدتهما بالضرب بالقاهرة.

وتابعت أنه بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبسؤالها أفادت بتضررها من نجليها لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب بتاريخ أمس الخميس 27 أغسطس الجاري، أثناء تواجدهما بالمنزل لرفضها إعطائهما مبالغ مالية.

وأضافت الداخلية أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، نجلي السيدة المذكورة الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما جزار وشقيقه، مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.