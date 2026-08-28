حسم نادي كونيا سبور التركي إحدى صفقاته الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أعلن رسميًا التعاقد مع الفرنسي جان لوك مامادو ديارا دومبي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع هامبورج الألماني.

ويمثل التعاقد مع دومبي تدعيمًا جديدًا لصفوف الفريق التركي، كما أنه أكمل عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كونيا سبور، بعدما أصبح الصفقة الأجنبية العاشرة للنادي، وهو العدد المسموح بقيده وفقًا للوائح الاتحاد التركي لكرة القدم، إلى جانب أربعة لاعبين آخرين تحت السن.

وجرى توقيع العقود مع اللاعب الفرنسي داخل متحف كونيا سبور في ملعب النادي، بحضور علي جامجوز، المسؤول عن قطاع كرة القدم، قبل أن يعلن النادي انضمام اللاعب بشكل رسمي.

واختار دومبي القميص رقم 91 خلال تجربته الجديدة، بعد مسيرة تنقل خلالها بين عدد من الأندية الأوروبية، بداية من فالنسيان، مرورًا بسانت ترودين وستاندار لييج وإيوبن وأميان وجنت وزولت، قبل أن يخوض آخر تجاربه مع هامبورج الألماني.

وتأتي الصفقة بعد تحركات سابقة من جانب كونيا سبور للتعاقد مع إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، حيث دخل النادي التركي في مفاوضات من أجل ضم اللاعب، وقدم عرضًا وصلت قيمته إلى 4.5 مليون يورو، يتم سداده على ثلاث دفعات سنوية.

لكن الأهلي تمسك باستمرار إمام عاشور ورفض العرض التركي، قبل أن يحسم مستقبل اللاعب بتمديد عقده حتى عام 2030، ليغلق الباب أمام رحيله خلال فترة الانتقالات.

وبعد تعثر صفقة إمام عاشور، واصل كونيا سبور البحث عن تدعيم صفوفه، ليستقر في النهاية على التعاقد مع الفرنسي دومبي، الذي سيكون آخر اللاعبين الأجانب المنضمين إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد.