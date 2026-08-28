 اليونان تتجه لإبرام صفقة أسلحة مع إسرائيل بـ3.1 مليارات يورو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليونان تتجه لإبرام صفقة أسلحة مع إسرائيل بـ3.1 مليارات يورو

أثينا/الأناضول
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 4:50 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 4:50 م

تعتزم اليونان التوقيع في تل أبيب على اتفاق مع إسرائيل لشراء أسلحة بقيمة 3.1 مليارات يورو، ضمن مشروع الدفاع الجوي "درع أخيل".

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية في تقريرٍ الجمعة، أنه من المقرر توقيع الاتفاق النهائي بين الجانبين الاثنين المقبل.

ومن المقرر بحسب الصحيفة أن يُستكمل تنفيذ المشروع خلال 35 شهرا من تاريخ التوقيع، مشيرة إلى أن شركات يونانية ستتولى تنفيذ أعمال بقيمة 700 مليون يورو من الإجمالي.

ويهدف المشروع إلى دمج أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة الحالية في اليونان، مثل منظومة "باتريوت"، مع أنظمة دفاع جوي إسرائيلية الصنع.

وتتطلع أثينا إلى شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية تشمل "سبايدر" و"باراك إم إكس" و"مقلاع داوود".

كما تشمل الخطة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات التي يرصدها نظام الدفاع الجوي، مما يسهم في تحقيق خفض في الإنفاق المالي للقوات المسلحة اليونانية.

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