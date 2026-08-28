الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس إيبولا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ثم جنوب السودان

حذرت المديرة الإقليمية للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماري روزلين بيليزير، اليوم الجمعة، من أن جمهورية أفريقيا الوسطى تُعد الآن الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، تليها جنوب السودان، مع توسع رقعة الوباء في شرق الكونغو باتجاه المناطق الحدودية.

وكانت أحدث بيانات حكومية كونغولية قد أظهرت اليوم الجمعة، امتداد أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرق الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة الآن إلى 60 منطقة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة بأن المنطقتين هما بيينا ومانجوريدجيبا، في إقليم نورث كيفو، حيث معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أعلى من المعدل الإجمالي البالغ 48%، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر جهود الاستجابة.

وقالت الوزارة، إن التفشي شهد تسجيل 5794 حالة إصابة مؤكدة، بينها 2786 وفاة، فيما ينتشر بسرعة غير مسبوقة تفوق جهود رصده وإبطائه.

وأوضحت المنظمة، أنه لايزال خارج عن السيطرة ومن المتوقع أن يتجاوز ما سجله تفشي إيبولا في غرب أفريقيا في الفترة من 2014 إلى 2016، وهو الأكثر فتكا على الإطلاق الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم في غينيا وليبريا وسيراليون.

وبدأت الكونغو أمس الخميس، تطعيم موظفي الصحة والعمال الميدانيين بلقاح إرفيبو الذي أثبت فعاليته في تفشيات إيبولا السابقة الناتجة عن سلالة مختلفة أكثر شيوعا. والتجارب السريرية جارية للعثور على لقاح مرخص للتفشي الحالي.

ورغم أن التفشي الحالي أعلن في منتصف مايو فيعتقد المسؤولون أنه ينتشر منذ فبراير.

وأدت جهود احتواء الوباء، من تقييد التجمعات والتباعد الاجتماعي إلى إغلاق المطارات، إلى تعطيل الحياة اليومية في المقاطعات الست المنكوبة، ولا سيما إيتوري، التي تعاني أصلًا من نزاع مسلح وعنف المتمردين.

ورغم أن الحكومة أدخلت تدابير وقائية، منها تركيب معدات صحية في بعض المواقع، تطالب منظمات المجتمع المدني ببذل مزيد من الجهد لكسب ثقة السكان وتعاونهم مع الفرق الطبية.

وتتركز غالبية الحالات "أكثر من 83%" في مقاطعة إيتوري شمال شرق البلاد، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية.

ورغم إعلان أوغندا المجاورة، الشهر الماضي، خلوها من الوباء، حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، من أن خطر الانتقال عبر الحدود ما زال قائمًا.