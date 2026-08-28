اكتشاف حطام 3 قطع حربية ألمانية تعود إلى الحرب العالمية الثانية قبالة سواحل بولندا واليونان

تم اكتشاف حطام 3 قطع حربية ألمانية تعود إلى الحرب العالمية الثانية في بحر البلطيق قبالة سواحل بولندا، وفي البحر الأيوني قبالة سواحل اليونان.

وقال كريستيان لوبكه الذي يعمل في الهيئة الألمانية لمقابر الحرب، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الجمعة، إن الحطامين اللذين عثر عليهما في بحر البلطيق هما الغواصتان يو- 583 و يو- 649.

وقال لوبكه: "تم اكتشاف الغواصة يو- 583 في 15 يوليو، وعثر على الأخرى بعد ذلك بقليل".

وتم العثور على الغواصة يو- 583 إلى الشرق من جزيرة بورنهولم، على أطراف المنطقة الاقتصادية الحصرية لبولندا.

وكان لوبكه ينتظر التقرير الذي يتضمن الإحداثيات الدقيقة للغواصة يو- 649.

ولقي أفراد الطاقم البالغ عددهم 45 شخصا على متن الغواصة يو- 583 حتفهم عندما غرقت. وتمكن 11 شخصا من الفرار من الغواصة يو- 649، فيما لقي 35 فردا آخر من أفراد الطاقم حتفهم.

وأجرت جمعية الغوص البولندية عملية بحث عن حطام الغواصة يو- 583.

وقال رئيس الجمعية، بيوتر فيتيخوفسكي، لقناة "بول سات نيوز": "لقد تم حفظ الحطام عمليا كقطعة واحدة، لكنه متشابك في عدد كبير للغاية من شباك الصيد".

وجرى اكتشاف حطام قارب طوربيد ألماني قبالة مدينة بريفيزا الساحلية اليونانية، على عمق 96 مترا. وقال مارينوس جيورجاس، مدرب الغوص التقني ومكتشف الحطام، لـ "د ب أ"، إن البحث عن قارب الطوربيد "إل إس- 6" بدأ قبل 13 عاما.