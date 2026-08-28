الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إصابة عاملين اثنين في استهداف لمحطة زابوريجيا النووية

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن طائرات مسيّرة استهدفت محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا عدة مرات خلال الأيام الماضية، مضيفةً أن مستويات الإشعاع في المنشأة الواقعة على خط المواجهة ظلت ضمن المعدلات الطبيعية.

وذكرت الوكالة ومقرها فيينا أنها تلقت بلاغاً يفيد بإصابة عاملين في المحطة يوم الثلاثاء إثر هجوم بطائرة مسيّرة وقع بالقرب من حوض مياه التبريد.

وفي يوم الاربعاء، انفجر جسم طائر آخر في منطقة منشأة التخزين الجاف لوقود المفاعلات النووية.

وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة ثالثة نظام رشاشات المياه.

ووصف رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهجمات على محطات الطاقة النووية بأنها غير مقبولة.

ودعا مجدداً، عبر منصة "إكس"، أطراف الحرب إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وتُعد محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تضم ستة مفاعلات، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأصبحت المحطة تحت السيطرة الروسية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتعرضت منذ ذلك الحين لهجمات عدة مرات.

وتوقفت المفاعلات عن العمل، لكن يجب مواصلة تبريدها.

ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فريق دائم في الموقع لمراقبة الوضع.