تلقى فريق يوفنتوس ضربة قوية قبل مباراته أمام بارما، بعدما تأكد غياب نجمه التركي كينان يلدز لعدة أشهر بسبب إصابة في القدم تعرض لها خلال مواجهة فروزينوني في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وأكد جورجيو كيليني، مسؤول شؤون النادي، أن يلدز سيخضع لعملية جراحية، موضحًا أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الإصابة سيصدر خلال الأيام المقبلة.

وقال كيليني في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «ستكون هناك إعلانات رسمية خلال الأيام المقبلة، لكن كينان سيخضع لعملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر».

وأضاف: «إنها إصابة خطيرة، لكنها لن يكون لها تأثير دائم على مسيرته».

وكان يلدز قد تعرض لإصابة في القدم اليسرى خلال فوز يوفنتوس على فروزينوني بهدف دون رد، يوم الأحد الماضي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 69.

ووفقًا لما أوردته الصحافة الإيطالية، يعاني اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا من كسر في عظمة المشط الخامسة، ما يستدعي إجراء جراحة من المتوقع أن تتم في بداية الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن تتراوح فترة غياب يلدز بين شهرين وثلاثة أشهر، في ضربة قوية ليوفنتوس، الذي يعتبر اللاعب التركي أحد أبرز نجومه.

وسجل يلدز 10 أهداف خلال 36 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، كما شارك مع منتخب تركيا في كأس العالم 2026، الذي ودعته بلاده من دور المجموعات.

ويحتل يوفنتوس أهمية كبيرة في الموسم الحالي، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإيطالي، ويشارك هذا الموسم في مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي، حيث أوقعته القرعة أمام ريال سوسيداد وسيلتا فيجو إلى جانب عدة أندية أخرى.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة بارما، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي، في أول اختبار للفريق بعد خسارة أحد أهم عناصره الهجومية.