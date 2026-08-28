قوات إسرائيلية تتوغل في قرية أم باطنة جنوبي سوريا

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توغلت قوات إسرائيلية، الجمعة، في قرية أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا، وأخضعت المارة للتفتيش.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن مراسلها أن القوات الإسرائيلية توغلت داخل القرية وفتشت المارة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق الجمعة، توغلت قوات إسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت منزلا وفتشته.

وأفادت "الإخبارية السورية"، حينها، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزلا وفتشته في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، خلال توغلها في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظة القنيطرة، المحاذية للجولان السوري المحتل، توغلات إسرائيلية متكررة، تتضمن تفتيش المنازل والمركبات وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة.

وكان مساعد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، قال خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية جنوبي سوريا تشمل عمليات توغل بري متكررة، وتفتيش المنازل، وتدمير الممتلكات الخاصة والأراضي الزراعية.

وأضاف أن الوجود الإسرائيلي شرقي خط وقف إطلاق النار يمثل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويتعارض مع اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.