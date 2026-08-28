أعلن الديوان الملكي النرويجي وفاة الملك هارالد الخامس، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد فترة حكم امتدت لنحو 35 عامًا، إذ خلف والده الملك أولاف الخامس عقب وفاته عام 1991.

وفارق هارالد الحياة في مستشفى جامعة أوسلو، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات فقر الدم الانحلالي وإصابته بعدوى بكتيرية حادة في الدم.

- من هو هارالد الخامس؟

وُلد الملك النرويجي الراحل هارالد الخامس في فبراير عام 1937، وكان ميلاده حدثًا مميزًا في التاريخ السياسي للنرويج، إذ كان أول أمير يولد على الأراضي النرويجية منذ أكثر من 500 عام، ليصبح تلقائيًا وليًا للعهد، باعتباره الابن الذكر الوحيد بين أشقائه، في وقت كان الدستور النرويجي يحصر ولاية العرش في الأبناء الذكور.

ولم ينعم هارالد بحياة ملكية هادئة في سنوات عمره الأولى، إذ تعرضت بلاده للغزو الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، ما اضطره إلى مرافقة العائلة الملكية وكبار رجال الدولة إلى خارج البلاد، بين السويد ثم الولايات المتحدة، قبل أن يعود إلى بلاده بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، ويحظى باستقبال شعبي كبير.

واقترب هارالد الخامس من أبناء شعبه بعدما قررت الأسرة الملكية إلحاقه بمدرسة حكومية. والتحق لاحقًا بجامعة أوسلو والأكاديمية العسكرية النرويجية، ثم درس التاريخ والاقتصاد والعلوم السياسية في كلية باليول التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية.

- زواج من فتاة من عامة الشعب.. هارالد يكسر التقاليد الملكية

كان فصل الحب والزواج في حياة الملك الراحل غير تقليدي. فعندما كان يدرس في أكاديمية أوسلو، وكان وليًا لعهد بلاده، التقى عام 1959، خلال حفل، فتاة من الطبقة الوسطى تدعى سونيا هارالدسن، ليقع في حبها من النظرة الأولى، حسب مجلة «بيبول».

وصاحبت قصة الحب عوائق عدة، إذ لم يكن من المقبول أن يتزوج أمير وولي عهد من فتاة من عامة الشعب، لكنه أصر على موقفه وانتزع موافقة والده الملك، قبل أن يتزوجا في حفل رسمي في أغسطس عام 1968.

- حضور في الأولمبياد

كان للملك الراحل اهتمام وشغف كبيران برياضة الإبحار منذ صغره، ومثّل هارالد النرويج في منافسات الإبحار خلال ثلاث دورات من الألعاب الأولمبية، في طوكيو عام 1964، ومكسيكو سيتي عام 1968، وميونخ عام 1972.

كما حمل علم البعثة النرويجية في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو.

وحقق مع طاقمه لقب بطل العالم في سباقات المضمار والإبحار البحري عام 1987، وبطل أوروبا في الإبحار البحري عام 2005، وبطل العالم في كأس «سيرا» عام 2008، بحسب ما نشره موقع «أولمبياتوبن»، التابع للاتحاد النرويجي للرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية النرويجية.

وامتدت مسيرته الرياضية حتى سنوات الشيخوخة، رغم تدهور حالته الصحية وتجاوزه 85 عامًا. ففي أغسطس 2022، حصل الملك هارالد الخامس، ملك النرويج، على المركز العاشر في ختام بطولة العالم للإبحار «WC»، التي أقيمت في بحيرة جنيف.

وشارك ملك النرويج، الذي كان يبلغ من العمر 85 عامًا وقتها، في البطولة بصفته قبطانًا لقارب الإبحار «سيرا»، إلى جانب فريق ضم 6 بحارة مساعدين.

وتحدث جان أوليفييه، رئيس اللجنة المنظمة، عن مشاركة الملك في تصريح لهيئة الإذاعة النرويجية، وصف فيه هارالد بأنه «منافس شرس للبحارة الشباب» الذين شاركوا في المسابقة.

وقال: «لقد كان منافسًا شرسًا للبحارة الشباب المشاركين في البطولة، وكان من الممتع حقًا مشاهدة ذلك».

وأضاف: «أدهشني حقًا أن لديه غريزة تنافسية قوية. إنه ليس هنا فقط للاستمتاع برياضة الإبحار، لكنه هنا أيضًا للمنافسة بقوة إلى جانب أفراد طاقمه».