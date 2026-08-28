فالنسيا يقترب من حسم صفقة هارفي إليوت من ليفربول

اقترب نادي فالنسيا الإسباني من حسم صفقة التعاقد مع هارفي إليوت، لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى مسؤولو فالنسيا ثقة كبيرة في إمكانية إتمام الصفقة، في ظل سير المفاوضات بين جميع الأطراف بشكل إيجابي للغاية، وسط تفاؤل متبادل بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب إلى النادي الإسباني.

ويأمل فالنسيا أن تمثل صفقة إليوت إضافة قوية إلى صفوف الفريق، في ظل سعيه لتعزيز تشكيلته بعناصر تمتلك خبرة في كرة القدم الإنجليزية، إلى جانب تدعيم خياراته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتتواصل المفاوضات حاليًا من أجل حسم التفاصيل النهائية للاتفاق، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقال لاعب ليفربول إلى فالنسيا خلال الفترة المقبلة.

وكان إليوت قد قضى الموسم الماضي مع أستون فيلا، وشارك في 11 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا.